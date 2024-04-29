العراق يعلن الإطاحة بمسئول الشرطة في تنظيم داعش

تمكنت السلطات الأمنية العراقية من ضبط مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي يحتوى على ذخيرة وطائرات تصوير صغيرة في الأنبار، كما نجحت في إلقاء القبض على إرهاربي كنيته "أبوصقر" مسئول الشرطة في التنظيم الإرهابي بمدينة الموصل.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن قوة من اللواء ٥٧ للحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار وبعملية مشتركة مع قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من ضبط مضافة جديدة لفلول داعش الإرهابي تضم ٣ طائرات تصوير صغيرة غربي الأنبار. وتمت العملية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة أسفرت عن كشف المضافة التي يستخدمها الإرهابيون لإدارة نشاطاتهم في تلك المناطق، كما أسفرت أيضا عن العثور على قنابر هاون من المخلفات الحربية التي يستخدمها عناصر "داعش" في هجماتهم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية.

كما أعلنت خلية الإعلام، في بيان آخر أنه بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقًا لمعلومات دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ومن خلال متابعة ميدانية مستمرة بدأت من إحدى دول الجوار بعد دخول الإرهابي إلى الأراضي العراقية، تم نصب كمين محكم له بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، إذ تم إلقاء القبض على هذا الإرهابي المدعو ( أبو صقر ) وهو مطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)، والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى (مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي) ويحمل معه مستمسكات مزورة يتنقل بها منذ دخوله إلى الأراضي العراقية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا.

وأكد البيان أن القوات الأمنية بمنظومتها الأمنية والاستخبارية مستمرة في تعقب فلول داعش الإرهابي وتضييق الخناق عليه لمنعه من محاولة إعادة نشاطه عبر استغلال المناطق الصحراوية والنائية.



طائرة تصوير ضمن المضبوطات