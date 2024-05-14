نموذج جديد للذكاء الاصطناعي عن طريق المحادثة الصوتية

قالت شركة أوبن إيه آي مطورة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، إنها ستطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يسمى "جي.بي.تي-40" يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية والتعامل مع النصوص والصور، كما تعد هذه أحدث خطوة تخطوها الشركة المدعومة من مايكروسوفت للبقاء في مقدمة سباق السيطرة على تلك التكنولوجيا الناشئة.

وسيكون بمقدور المستخدمين التحدث إلى النموذج الجديد والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وكان قد كتب سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن ايه اى فى منشور بمدونة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أن الأمر يبدو كالخيال ولم يحدث من قبل والآن أصبح أمرا طبيعيا بفضل الذكاء الاصطناعي .

كما أظهر الباحثون أن القدرات الصوتية الجديدة لتشات جى بى تى تستخدم لحل معادلة رياضية والترجمة .

كما ذكرت ميرا موراتي كبيرة مسؤولي التكنولوجيا فى شركة اوبن ايه اى، أن النموذج الجديد سيطرح مجانا لأنه اكثر فعالية من حيث التكلفة من النماذج السابقة للشركة.

أوضحت أن نسخة جى بى تى 40 المدفوعة ستكون اوسع نطاقا من المجانية وستكون متاحة فى الأسابيع المقبلة .

جدير بالذكر أنه بعد مدة قصيرة من إطلاقه في أواخر 2022 صنف "تشات جي.بي.تي" على أنه أسرع تطبيق على الإطلاق يصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا.