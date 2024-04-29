إطلاق برنامج مصر "ضيف الشرف" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.. صور

أطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، برنامج "ضيف الشرف" المتمثل في جمهورية مصر العربية، كأول دولة عربية تحصل على هذه الاستضافة في تاريخ المعرض تقديراً لدورها الأدبي والثقافي والفني.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، و شريف محمود عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، و محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، و الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعائشة المزروعي، مدير إدارة الفعاليات ومعارض الكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، و الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، إن اختيار مصر ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بالإضافة إلى اختيار نجيب محفوظ شخصيته المحورية، يؤكد عمق الروابط بين مصر والإمارات. ونوهت إلى حرص الوزارة على أن تعكس المشاركة تاريخ وثقافة مصر الحضارية كما جميع مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وهذا ما أكده سعادة شريف محمود عيسى، والذي عبر عن سعادته بما أسماه العرس الثقافي الكبير من 33 عاما من عمر المعرض وتطوره وصولاً إلى تتويج مصر ضيف شرف وابنها نجيب محفوظ شخصيّة محورية، وشكر دولة الإمارات التي قدمت مصر بشكل يليق بتاريخها وحالتها الثقافية، مشيداً بالصداقة التي تجمع قادتي الإمارات ومصر وشعبيها.

من جهته، قال الدكتور أحمد بهي الدين، إن مشاركة مصر كضيف الشرف، علامة فارقة في الثقافة العربية، قائمة على المحبة والمسؤولية التي تتميز بهما العلاقة بين مصر والإمارات، نتيجة العمل المشترك في قرن التحولات الكبرى، ما يجعلنا ندرك ان الثقافة مسألة حياة ووجود".

من جهته، أكد محمد المر، أن مصر كانت وما زالت الضيف الأول للثقافة العربية على مستوى كامل المعارض المنظمة داخل دولة الإمارات، واستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي كان حريصاً على التذكير بدور مصر الحضاري والسياسي والثقافي العام، وقال: "كان الشيخ زايد رحمه الله، يوصي خيراً بمصر وألا عز ولا تقدم للعرب إلا بمصر؛ وبقيت هذه الوصية الخالدة لأبناء الإمارات والقيادة الرشيدة" معبراً عن اعتزازه بوجود مصر كضيف شرف وأن العالم العربي ينظر إلى القاهرة منذ قرن من الزمان كعاصمة الثقافة العربية.

وعبر الدكتور علي بن تميم عن سعادته لوجود مصر ضيف شرف معرض الكتاب وللمرة الأولى أيضاً يتم اختيار الشخصية المحورية "نجيب محفوظ" من بلد ضيف الشرف نفسه، وقال "نحن جميعا موجودون كضيوف معززين لدى جمهورية مصر العربية"، موضحا أن اختيار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33، للمرة الأولى ضيف الشرف من الدول العربية، يعد اعتزازاً بدور مصر التاريخيّ على المستويات كافة"، مشدداً على أن مصر حاضرة ومؤثرة بكتّابها ودور نشرها منذ الدورة الأولى للمعرض الذي افتتحه المغفور له زايد بن سلطان، رحمه الله، والذي كان يعد مصر جوهراً للثقافة العربية والحضور العربي.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.