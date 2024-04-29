انطلاق فعاليات الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ

انطلقت اليوم فعاليات الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقي المسرحي سيقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "الزراعة – التمريض – التربية – الاداب – الصيدلة – التجارة – العلاج الطبيعي – الطب البشري – الهندسة – الطب البيطري"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، حيث أن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بفعاليات الملتقي المسرحي لطلاب الجامعة ، حيث تشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالب وطالبة، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسوا بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز.

شهد جانباً من العروض المسرحية السادة عمداء الكليات المشاركة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، بحضور لجنة التحكيم تضم كلاً من: الدكتور اميرة عكاشة استاذ مساعد بكلية التربية النوعية، رامي شهاب مدير المسرح بقصر الثقافة بكفر الشيخ، معتصم عبد الرحيم مخرج مسرحي.