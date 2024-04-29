مجلس الأمن: كل جهودنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية أُجهضت بـ "الفيتو"

في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت السفيرة فانيسا فرايزر، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، أنه تم بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذه الجهود تعثرت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، مما حال دون تحقيق تلك الغاية.

رئيسة مجلس الأمن: مالطا رفضت تهجير الفلسطينين

وأشارت السفيرة فرايزر إلى رفض مالطا بشكل قاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدة على إدانة أي استخدام للقوة في رفح الفلسطينية، وتعبر عن التزام مجلس الأمن بحماية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

ودأبت واشنطن على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، مع تأكيدها الدائم على أن الدولة الفلسطينية لا يجب أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشاريع قوانين لوقف إطلاق النار ووقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.