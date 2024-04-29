«العريف» يجتمع بإدارة الرواق الأزهرى بشمال سيناء لبحث آخر المستجدات

عقد اليوم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إجتماعا بإدارة الرواق الأزهرى بشمال سيناء، لبحث آخر المستجدات، وحضر الاجتماع حسين عبد العزيز، مدير فروع الرواق الأزهرى، وأعضاء الفرع.

وأكد "العريف" أن الأزهر الشريف له مكانة كبيرة فى قلوب أهالى سيناء، وإن الرواق الأزهرى له دور كبير في الارتقاء بالمستوى العلمي والديني لدى الأسرة السيناوية على أرض محافظة شمال سيناء، مقدما الشكر والتقدير إلى إدارة الرواق وكافة السادة العاملين بها وبكل فروعها فى سيناء.

كما استقبل العريف الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، والوفد المرافق من قيادات مديرية أوقاف شمال سيناء لتهنئتهما على الترقية، ولتأكيد التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.

كما استقبل نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان، وأحمد شفيق مسؤول المجلس القومي، لتهنئة فضيلته بمناسبة صدور قرار ترقيتة رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وتأكيدا للتعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية والمجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء.

وتابع العريف، اليوم إمتحانات النقل الثانوى بمعهد فتيات الشيخ زويد الثانوي، ومعهد أبو طويلة الثانوي بنين، ويرافقه منير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعصام مصطفى، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات.