حملات مكبرة علي أفران الخبز البلدي والسياحي بحي الوراق.. صور

شنت محافظة الجيزة حملات على أفران الخبر البلدي والسياحي والفينو بنطاق حي الوراق للوقوف على الالتزام بالأوزان والسعر المحدد للخبز.

وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وتمكنت الحملة من ضبط عدداً من المخالفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتواجد حي الوراق الإدارات التموينية والبيطرية وشملت الحملات عدد من الشوارع منها " شارع الغاز ، وشارع ١٠ ، شارع العروبة ، شارع الأبحاث ، شارع القومية العربية ، وشارع كورنيش النيل وتتلقى غرفة العمليات شكاوي المواطنين بشان اي تلاعب في الاوزان والمواصفات.