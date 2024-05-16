عباس: شكلنا قبل أسابيع حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها لخدمة لأبناء شعبنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة العربية في البحرين، إنه تم تشكيل قبل أسابيع حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع: "إسرائيل لا تزال تحتجز الأموال الفلسطينية مما يجعل الحكومة في وضع حرج للغاية. يجب مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموال السلطة المحدودة."

وأضاف: "على الولايات المتحدة التوقف عن استعمال الفيتو ضد الشعب الفلسطيني وأن تلتزم بالقانون الدولي وأن تتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير. حكومة الاحتلال لا تزال تواصل العمل على تفعيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية."

وطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي كأولوية حاليا، كما عبر عن رفضه لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج بلادهم.

وناشد بالبدء في تنفيذ حل الدولتين فورا ودعم حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مضيفا: "نشيد بما يشهده العالم من حراك شعبي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورافض للعدوان الغاشم."