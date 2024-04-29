رسميًا.. الاتحاد الفلسطيني يخاطب الأهلي لانضمام وسام أبو علي لمنتخب الفدائي

كشف فراس أبو هلال الأمين العام للاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، عن مخاطبة النادي الأهلي رسميًا من أجل انضمام وسام أبو علي لصفوف المنتخب الفلسطيني خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني في وقت سابق الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "لإيفا" بأحقية تمثيل وسام أبو علي لمنتخب فلسطين وذلك من خلال بيان رسمي من جانب الاتحاد الفلسطيني جاء كالآتي: أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارًا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني .وجاء هذا القرار بناءً على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب وسام أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني."

ويستعد منتخب فلسطين لإقامة معسكر ضمن الأجندة الدولية سيخوض خلاله مباراتين الأولى أمام منتخب لبنان يوم 6 يونيو المقبل والمباراة الثانية يوم 11 يونيو ضد منتخب أستراليا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينضم فيها وسام أبو علي لمنتخب فلسطين بعدما مثل منتخبات الدنمارك للأعمار السنية تحت 17 و18 و19 و20 عامًا.