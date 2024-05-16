“البحوث الزراعية” يستقبل وفد جمعية مزارعي القطن بالبرازيل



استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ممثلي شركة ايجيكوت للتجارة الدولية لتجارة الاقطان ومسئولي جمعية مزارعي القطن بدولة البرازيل حيث تعتبر هذه الزيارة هي الأولي من نوعها لجمهوريه مصر العربية وأنهم يشعرون بالفخر والتعاون مع الجانب المصري وانهم علي دراية كامله بمدي جوده وشهره الأقطان المصرية.

حرص الوفد علي زياره مركز البحوث الزراعية حيث تم مناقشه أوجه التعاون بين الجانب المصري والجانب البرازيلي في مجال تبادل الخبرات

كما قام رئيس مركز البحوث الزراعية بإلقاء الضوء علي التطور الكبير ومدي اهتمام القيادة السياسية لجمهوريه مصر العربية بتطوير قطاع الغزل والنسيج وان هذا التطوير سوف يودي الي زياده الطلب علي الأقطان طويلة التيلة والأقطان قصيرة التيلة.

واوضح ان مركز البحوث الزراعية يبحث سبل التعاون مع الجانب البرازيلي في ومجال الأبحاث العلمية والتطبيقية وخاصة المحاصيل الحقلية والأبحاث الخاصة بالمحاصيل البستانية والانتاج الحيواني وطالب الجانب البرازيلي الجانب المصرى بأن يقوم بتوريد الاقطان طويلة التيلة واستيراد الاقطان قصيرة التيلة من الجانب البرازيلي. وكذلك بحث سبل الاستثمار في مجال الأقطان بين الجانب المصري والجانب البرازيلي.

واكد رئيس جمعية مزارعي القطن البرازيلي بالتأكيد ضرورة الاهتمام بذلك وأنه سوف يعمل من الان علي تطوير البحث العلمي بين الجانبين.

واقترح الجانب البرازيلي ان يكون معهد بحوث الأقطان في ولاية ماتو جروسو بالبرازيل هو نقطه التواصل مع مركز البحوث الزراعية حيث تعتبر ولاية ماتو جروسو من الولايات الرائدة في مجال الأقطان، كما اقترح ان يكون التعاون علي المستوي الاقليمي بحيث تعتبر مصر هي المعبر الرئيسي للدول الافريقية.

في ختام الزيارة وجه رئيس جمعية مزارعي الاقطان دعوة رسمية الي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لحضور معرض لمزارعي القطن والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب البرازيلي خلال شهر سبتمبر القادم.

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