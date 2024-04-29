جامعة أسيوط تقيم المعرض الفني: "عصر جديد من التصميم الجرافيكي"

نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ معرضاً فنياً بكلية الفنون الجميلة، بعنوان: رؤى زد “عصر جديد من التصميم الجرافيكي”، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن جامعة أسيوط تعمل على دعم المواهب الفنية لطلابها، وتنميتها، وتطويرها، وتشجعهم على تنظيم المعارض؛ التي تستعرض مواهبهم، وأعمالهم الفنية، وهو ما يسهم في الإبداع ، والابتكار لدى الطلاب، وزيادة الوعي الفني في المجتمع، والارتقاء بالذوق العام.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بتنوع الأعمال الفنية التي أظهرت فكراً فنياً معاصراً، ونفذت بمختلف الخامات، ونجح الطلاب من خلالها؛ في توصيل أفكارهم، ومشاعرهم؛ بذوق فني رفيع، ومواهب واضحة، وقدرة على استخدام الأساليب، وطرق التنفيذ الحديثة، ومعالجة الخامات، وتطويعها؛ للعمل الفني.

وأوضح الدكتور خالد صلاح، أن المعرض يأتي في إطار حرص الكلية على تدريب الطلاب على مهارات عرض الأعمال الفنية للجمهور، ومواجهته، وتلقي آرائه والتفاعل معه ، والرد على التساؤلات، مشيراً إلى أهمية المعرض الذي يقدم قدرات، ومهارات، ومواهب طلاب الكلية للمجتمع، ويعزز مكانة الكلية بين مثيلاتها.

كما أوضحت الدكتورة مي عماد؛ أن المعرض لطلاب الفرقتين الأولى، والثانية، ويتناول مشروعين؛ الأول بعنوان: "دايما مع بعض"، ونفذت أعماله تحت شعار (برغم تنوعنا؛ نستطيع التعايش معاً)، والثاني بعنوان: "اليوم الأخضر"، وتناول موضوعات تحفز على العودة إلى الطبيعة، وإعادة التدوير، والمنتجات الخضراء، وزيادة المساحات المزروعة، واستخدام الطاقة المتجددة.

شملت أعمال المعرض، تصميمات ديجيتال؛ لتقديم ألعاب للجمهور، مستوحاة من التنوع الثقافي الذي شهدته مصر، تحت مسميات: تحدي الحضارات، لعبة حورس، زوون، أوجات، قول لأ ، مصراوي قديم، ومملكة النيل، إلى جانب مشروعات تصميم سجادة معلقة بخامة الجواش، للحيوانات التي كان لها مكانة في التاريخ المصري بمختلف عصوره؛ باستخدام الزخارف المتنوعة لهذه العصور.

يأتي تنظم المعرض تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عبد العليم الخطيب رئيس قسم الجرافيك بالكلية، والدكتورة مي عماد سيد مدرس الجرافيك بالقسم والمشرف على أعمال الطلاب المعروضة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، وحشد من طلابها.