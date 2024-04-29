الخارجية الأمريكية: قلقون من احتمال القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية

قال المُتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سوف يناقش في إسرائيل المخاوف من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى زيادة إدخال المساعدات إلى غزة.

وأكد وربيرج لـ "القاهرة الإخبارية" أن واشنطن لديها قلق شديد من احتمال القيام بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وأنها تدعو لوقف الحرب في قطاع غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الإقليمي أن الولايات المتحدة لا ترى أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سينتهي في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن واشنطن مستمرة في التنسيق مع دول المنطقة لوقف الحرب في القطاع.

وذكر أن الإدارة الأمريكية تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في قطاع غزة، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت مرارًا على ضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وتحدث سامويل وربيرج حول أنه لا خطة من إسرائيل بشأن ضمان أمن أكثر من 1.5 مليون شخص في حال اجتياح رفح الفلسطينية.