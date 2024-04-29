"المتحف اليونانى الرومانى وسيناريو العرض الجديد" ندوة بأداب عين شمس

نظمت كلية الآداب جامعه عين شمس ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث ندوة بعنوان، المتحف اليونانى الرومانى وسيناريو العرض الجديد.

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، تنظيم نجلاء محمود عزت رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة .

افتتحت الندوة نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة ورحبت بالحضور وأوضحت سبب إختيار موضوع الندوة، وهو إعادة إفتتاح المتحف اليونانى الرومانى بعد إغلاق دام ١٨ عاما .

أوضحت بعد ذلك أن المحاضرين هم أعضاء اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف، وهم متخصصين فى مجال علم المتاحف والآثار اليونانية والرومانية. تكونت الندوة من ثلاث محاضرات على النحو التالي:

المحاضرة الأولى: ألقاها أسامة عبد المجيد وهى بعنوان المتحف اليونانى الرومانى ومعايير متاحف القرن الواحد والعشرين.

وقد أوضح أحدث النظريات فى مجال العرض المتحفي وكيف تم تطبيق هذا من خلال المتحف اليونانى الرومانى، هذا وقد قامت علية حنفي، المتخصصة فى علم البردى اليونانى، بالتقديم والتعليق على هذه المحاضرة.

المحاضرة الثانية: ألقاها صبحى عاشور وعنوانها "مقتنيات وسيناريو المتحف اليونانى الرومانى ومستقبل الدراسات الكلاسيكية فى مصر".

عرض عاشور المقتنيات الأثرية المختلفة من تماثيل للإسكندر الأكبر، والملوك البطالمة والأباطرة الرومان، وتماثيل للآلهة، وشواهد قبور، وأوانى فخارية، و نقود. هذا بالإضافة إلى مشاهد محاكاة للسوق العامة فى الإسكندرية، والمنازل الرومانية، وطريقة سك النقود قديما. وقد قدم المحاضرة وأدارها فايز يوسف، المتخصص فى الأدب والديانة الرومانية.

المحاضرة الثالثة: ألقتها ولاء مصطفى مدير المتحف اليونانى والرومانى ،حيث تكلمت عن تاريخ تأسيس المتحف، وأسباب إغلاقه، وعرضت أسلوب عرض المقتنيات الأثرية ما قبل إغلاق المتحف. انتقلت بعد ذلك لتوضيح عدد طوابق المتحف، وعدد قاعته، وسيناريو عرض القطع من حيث التاريخ الزمنى والموضوعات. واختتمت المحاضرة بعرض فيديو أخذ الحاضرين فى جولة شارحة لكل أجزاء المتحف ومقتنياته.