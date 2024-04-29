ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

للتهنئة بعيد القيامة.. رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مشيرة خطاب وطارق رضوان

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى،  السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، الدكتورة نهى بكر، والدكتور محمد ممدوح. 

 وفي نفس السياق استقبل رئيس الطائفة  النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بحضور  ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية وعضو التحالف الوطني، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة الإنجيلية.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية  بالسادة الضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة الأحباء المخلصين، ونقدر الدور  الإنساني والوطني الكبير على المستوى المحلي والدولي الذي تقوم به الدولة المصرية، مضيفًا: "بلادنا الغالية مصر، تقف في المنطقة صانعة سلام، تبذل كل الجهود الممكنة لدرء العنف وحقن الدماء، وتسهم في إغاثة المتضررين من الصراعات، انطلاقًا من رؤية أخلاقية قويمة تعبر عن بلاد ذات حضارة عريقة، وفي ظل قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة البلاد وأمنها ورفاهها فوق كل شيء لكن لا تنسى دورها الإنساني".

ومن جانبهم، قدم الحضور التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنين دوام مشاعر المحبة بين المصريين والسلام لبلادنا.

3242bbd4-b8df-49e7-8915-cf68e5bbdadb
3242bbd4-b8df-49e7-8915-cf68e5bbdadb
75495de9-e04c-4857-b9d6-bbd91d06d932
75495de9-e04c-4857-b9d6-bbd91d06d932
1769ae38-91df-4aa8-ab0b-161564b3170c
1769ae38-91df-4aa8-ab0b-161564b3170c
0e8e1b81-13bd-47a8-adc3-ee95e0d31bd7
0e8e1b81-13bd-47a8-adc3-ee95e0d31bd7
03f1cd1d-58fc-4182-bd97-4dda94b99e8f
03f1cd1d-58fc-4182-bd97-4dda94b99e8f
3300d75a-c0e8-4a72-a3e0-1399d841ff92
3300d75a-c0e8-4a72-a3e0-1399d841ff92
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عيد القيامه المجيد السفير الدكتور محمود كارم محمود نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد أمين عام المجلس النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب