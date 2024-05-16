قبل عرضه في مهرجان كان.. انطلاق أغنية "سيبوا الهوى لصحابه" من فيلم رفعت عيني للسما

اطلقت الشركة المنتجة لفيلم “رفعت عيني للسما” أغنية “سيبوا الهوى لصحابة” قبل أيام من عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ 63 المقرر اقامتها في الفترة ما بين 14 مايو ل25 مايو 2024.

وتعد أغنية (سيبوا الهوى لأصحابه) من تراث الصعيد المصري، من غناء فريق بانوراما برشا ومغنية الفريق هي مونيكا يوسف ومن توزيع ورؤية موسيقية مولوتوف.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

ومن اخراج ندي رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهم عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهم التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم.