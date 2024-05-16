تعرف على مواعيد جلسات القمة العربية بالبحرين وترتيب كلمات القادة والضيوف

تستضيف البحرين اليوم القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التى تأتي في ظرف استثنائي بالغ الحرج بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وننشر جدول أعمال جلسات القمة:

الساعة الثانية عشرة ظهرا وصول الملوك والرؤساء وضيوف القمة

التقاط الصورة التذكارية

الساعة الواحدة والنصف الجلسة الافتتاحية

يفتتح الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم

كلمة المملكة العربية السعودية الرئاسة السابقة للدورة 32 للقمة

يتم تسليم الرئاسة من السعودية للبحرين

كلمة مملكة البحرين الرئاسة الحالية للدورة 33 للقمة

كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كلمات ضيوف القمة

كلمات القادة العرب حسب أسبقية الطلب

الساعة الثالثة والنصف جلسة العمل (مغلقة)

اعتماد مشروع جدول الأعمال

اعتماد مشاريع القرارات

اعتماد مشروع إعلان المنامة

الساعة الرابعة الجلسة الختامية

قراءة إعلان المنامة

الكلمة الختامية لملك البحرين

مأدبة الغداء

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة بالبحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.

كما تتناول القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة.

هذا، ومن المقرر أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك.