زعماء دول البلطيق يدينون محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

أدان زعماء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا محاولة الاغتيال التي استهدفت أمس الأربعاء رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ودعوا إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث.

وكتب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أخبار صادمة من براتيسلافا. أدين بشدة محاولة الاغتيال ضد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو".

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أي تسامح مع أعمال العنف هذه. أدعو إلى إجراء تحقيق شامل وأتمنى لرئيس الوزراء فيكو الشفاء التام"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

كما أدان رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي.

وكتب رينكيفيتش على منصة إكس: "مهما كانت الخلافات السياسية أو غيرها، فإن العنف غير مقبول على الإطلاق. أتمنى الشفاء العاجل لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو. إنني أدين محاولة الاغتيال هذه وأدعو إلى إجراء تحقيق شامل".

من جانبها، قالت كالاس: "لقد صدمنا بشدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو. إن الهجوم على زعيم منتخب هو أيضا هجوم على فكرة الديمقراطية ذاتها، أتمنى له الشفاء التام والعاجل".