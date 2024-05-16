المطران عطا الله حنا: سنبقى أبناء الأمل والرجاء ولن نستسلم للاحباط واليأس والقنوط

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا ومن وحي عيد القيامة المجيد نقول بأن الحياة سوف تنتصر على الموت والخير سوف ينتصر على الشر وقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية سوف تنتصر على الغطرسة والعدوانية .

وأضاف “ حنا” خلال صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، بانه رغما عن كل آلامنا واحزاننا امام هذا الكم الهائل من المعاناة في غزة وفي الضفة وفي القدس ايضا الا اننا سنبقى ابناء الامل والرجاء ولن نستسلم للاحباط واليأس والقنوط .

وتابع “حنا”: سنبقى متفائلين ان المستقبل سوف يكون افضل ولكننا نشعر بالآلم والحزن على هؤلاء الاخوة الذين يقتلون بدم بارد ولا ذنب لهم سوى انهم يسكنون في القطاع فالمدنيون وخاصة شريحة الاطفال هم من يدفعون فاتورة هذه الحرب وهذه السياسات العدوانية التدميرية الغاشمة .

واختتم المطران عطا الله حنا ، كان الله في عون شعبنا في هذه الظروف العصيبة فملجأنا هو الله في هذه الاوقات وفي كل الاوقات فهو نصير المستضعفين والمظلومين والمتألمين في كل مكان لا سيما في هذه البقعة المباركة من العالم .