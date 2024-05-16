بالفيديو.. رانيا يحيى تكشف تفاصيل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

كشفت رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لعام 2024.

قال رانيا يحيى خلال لقائها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن مهرجان إيزيس هو مهرجان مسرحي يتناول أعمال وموضوعات تهم المرأة، مضيفة «ضيف شرف الدورة الثانية الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز ويشارك بالمهرجان العديد من الدول العربية والأجنبية، كما أن دولة تونس هي ضيف شرف الدورة الثانية لعام 2024».

وأوضحت رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، أن حفل الافتتاح سيقام اليوم الخميس 16 مايو 2024، في دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدورته الثانية، يقدم 8 ورش وتكريمات لبعض الرموز وأبرز الدول المشاركة أسبانيا والنمسا والمغرب والعراق، بجانب وجود عروض مهمة من الدول المشاركة.

وأضافت أن مصر تشارك بـ خمسة عروض، مؤكدة على أهمية المهرجان حيث يسلط الضوء على القضايا النسائية من خلال المسرح أبو الفنون.

وفيما يخص مسابقة سيدة الأقصى، قالت رانيا يحيى: «بالتعاون بين لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة وبين المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ونقابة التشكيليين، وهي مسابقة للفن التشكيلي عنوانها سيدة الأقصى صمود ونضال».

واستكملت عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون: «المسابقة عن المرأة الفلسطينية وعن نضالها وصمودها وحقها في مجتمع آمن وسالم، وتضم المسابقة 4 مجالات الرسم والتصوير الزيتي والنحت والحفر وتقدم 26 عمل للمسابقة ويستمر باب التقديم حتى يوم 30 مايو 2024».

وأشارت إلى أنه من المقرر إقامة معرض للأعمال الفنية المشاركة في معهد النقد الفني بالأكاديمية، وسيتم الإعلان عن الفائزين والحصول على جوائز مالية.



