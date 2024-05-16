ندوات إرشادية للنهوض بزراعة محصول القطن صنف جيزة 97 بحقول ههيا والإبراهيمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوات ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف جيزة 97 لمزارعي مركزي ههيا والإبراهيمية في حضور الدكتور ابراهيم بدر والدكتور سامح سلطان بمعهد بحوث القطن والمهندس مؤمن عبد الرحمن مدير إدارة الابراهيمية الزراعية والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للارشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارتين الزراعيتين بههيا والابراهيمية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة الاخلاء المبكر والخدمة الجيدة للأرض وطرق معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.