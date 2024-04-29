الأربعاء.. قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال على مسرح 23 يوليو بالمحلة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية عيد العمال، في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء 1 مايو، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.

تتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات والفعاليات الفنية، حيث تقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية العديد من الفقرات والرقصات الاستعراضية التي تعبر من خلالها عن الفلكلور التراثي لمدينة الإسكندرية، فيما يشهد الحفل عرضا لأوبريت غنائي واستعراضي بمشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفرقتي أوبرا عربي للكبار والأطفال.

تقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، وتأتي ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة على مدار شهر مايو احتفاء وتقديرا لعمال مصر وجهودهم في مسيرة التنمية الشاملة.