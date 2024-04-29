رئيس الجزائر يؤكد على ضرورة مراعاة الاحتياجات التنموية والأولويات الوطنية للدول الأفريقية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين بنيروبي، على ضرورة مراعاة الاحتياجات التنموية والأولويات الوطنية للدول الأفريقية، مشددًا على التزام بلاده بتشجيع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، اليوم، أمام قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

ودعا الرئيس الجزائري أيضًا إلى تحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في المجالات ذات الأولوية.

وجدد تبون دعم بلاده لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذلك تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموًا.

وأشار الرئيس الجزائري إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات البعد الاندماجي القاري، وتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مذكرًا بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار، لا سيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها وفي جوارها المباشر.