كهربا يعود لقيادة هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لقيادة خط الهجوم في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيعود محمود كهربا لقياد الهجوم في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي في ظل رغبة كولر لمنح المهاجم الفلسطينى وسام أبو على راحة خوفا من الإجهاد بعد المشاركة في مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وسام أبو علي لجرح سطحى فى الركبة بالاضافة لكدمة في الكتف خلال مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة الماضي بعدما سجل هدفا مميزا قاد المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وابتعد “كهربا” عن التشكيل الأساسي للأهلي في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، ولكنه سيعود لقيادة الهجوم في مباراة الإسماعيلي خاصة في ظل خروج الفرنسي أنتوني موديست من حسابات الجهاز الفني وقرار إدارة النادي بإنهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.