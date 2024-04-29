"إكسترا نيوز": أوراق الضغط المصرية مستمرة لإدخال المزيد من المساعدات لغزة

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن أوراق الضغط المصرية مستمرة من أجل إدخال المزيد من سيارات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لافتًا إلى أن معبر رفح استقبل 24 مصابًا من قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تتمثل الإصابات في كسور وجروح، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية عبر سيارات الإسعاف المنتشرة في المعبر.

وأضاف "رجب" في رسالة على الهواء: "دخلت منذ الصباح 4 شاحنات غاز وسيارتان للسولار من منفذ معبر رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه السيارات تسهم في استمرار تشغيل المستشفيات لإسعاف الجرحى والمصابين".

وتابع، بأنه لم تدخل أي سيارات من معبر كرم أبوسالم، بسبب إجازة عيد الفصح، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المعبر من الجانب الآخر، حيث تسعى مصر للضغط بشكل أكبر لإنفاذ عدد كبير من السيارات.