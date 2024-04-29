خلال زيارته لفرنسا.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم زيارة تفقدية لمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان؛ وذلك برفقة السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو.

وزير النقل يؤكد أهمية تطوير المترو

حيث أكد الوزير الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب الذي ينقل حاليا نحو ١،٣ مليون راكب يوميًا ومخطط أن ينقل الخط بعد تطويره نحو ٢ مليون راكب يوميًا، مضيفًا أن هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.



وبعد تفقد المصنع عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة الستوم؛ حيث ناقش فيه أهمية قيام شركة الستوم بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية؛ حيث أكدت الشركة التزامها الكامل بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط أن يجرى استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم أيضا؛ مما يحقق عائدا اقتصاديا إيجابيا للدولة المصرية، كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين.

كما ناقش الوزير استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل؛ حيث إنه من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية ٩٥٪؜ من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.