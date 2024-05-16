برلماني : "الصحة" تسلم أرض مستشفى أبو حماد بالشرقية للشركة المنفذة يوليو المقبل

أعلن النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، بدء اجراءات تسليم ارض مستشفي ابو حماد بمحافظة الشرقية ،للشركة المنفذة خلال شهر يوليو المقبل ، بعد أن رصدت وزارة الصحة مبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه تكلفة إجمالية لانشاءه وذلك ضمن 10 مستشفيات تم ادراجهم في المبادرة الرئاسية لوزارة الصحة .

ووجه سويلم خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصحة اليوم ، الشكر لهيئة مكتب اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، علي جهودها في دعم انشاء المستشفي ،ضمن المشروعات الرئاسية وذلك في إطار دورها العظيم الذي تقوم به اللجنه لتطوير منظومه الصحه وانشاء كيانات طبية عظيمه .

وكشف سويلم ، عن قيام وزير الصحة، بمخاطبة وزير الزراعه لأستبدال قطعة ارض بأخري بمدينة ابوحماد لاقامة هذا الصرح الطبي وبدعم من النشط د أنور اسماعيل

مساعد الوزير للمشروعات القومية ، وهو ما تمت الموافقة عليه موجها ووجه الشكر والتقدير للدكتور سيد القصير وزير الزراعه لدعمه وموافقته علي استبدال الأرض .

وأكد سويلم ، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه، نجح في تطوير المنظومه الصحية من خلا ما يبذله من جهد في توفير الإمكانيات التي تسمح بانشاء صروح طبية جديدة ، تكللت تلك الجهود بادراج عشر مستشفيات ضمن المشروعات الرئاسية للموازنه القادمه وتم موافقة لجنة الصحه علي المشروعات وتم اعتمادها

من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد سويلم ، بمشروع القانون الذي قدمه وزير الصحة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة،للنهوض بالخدمات الطبيه للمواطن وهو ما يمثل

اضافه ايجابية من الوزير لتطوير المنظومه دون المساس بأحتياجات المواطن ..

وفي نهاية كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة ، طالب سويلم من مسئولي وزارة الصحة ، تحديد موعد لاستلام ارض مستشفي ابوحماد الجديدة من وزارة الزراعه للبدء في تحقيق حلم المواطن البسيط.