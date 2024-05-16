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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات أوروبا في الموسم السياحي الصيفي

وصول الرحلة
وصول الرحلة
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استقبل مطار مرسى مطروح الدولي اليوم  الخميس أولى رحلات الموسم السياحي  من دولة التشيك وعلي متنها 147 راكب من السائحين قامت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالترحيب بالركاب السائحين وتوزيع الورود والشيكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسي مطروح.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب مزيد من  السياحة الأوروبية لجميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه  اكد. الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات  ان مطار مسى مطروح يشهد العديد من اعمال التطوير والتحديث  ،  حيث تم تعديل تخطيط موقف الطائرات وتحويلة من 2 استاند الى 4 استاند بنظام الدفع الخلفى ( push back)، و أيضا  تم تحديث منظومة الكاميرات بالصالات وخطوط ربط IT  وتحديث منظومة VDC، بالإضافة إلي أنه تم عمل منظومة شاملة لإستبيان وإستطلاع أراء السائحين والمدمجة بشبكة قطاع المطارات  بالشركة المصرية  للمطارات.
جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلي 25 رحلة أسبوعية من دول ( التشيك – إيطاليا – سلوفاكيا – المجر – صربيا – بلغاريا – بولندا  ).

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