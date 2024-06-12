السيطرة على حريق سوبر ماركت في الوراق.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سوبر ماركت بمنطقة ملف السيما بدائرة قسم شرطة الوراق دون وقوع إصابات.

حريق سوبر ماركت في الوراق

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة ملف السيما بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.