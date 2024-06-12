البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحي

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيقًا للآمال والطموحات الوطنية كافة.. دمتم في رعاية الله وأمنه.