تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي رومارينيو هجوم الاتحاد أمام الخليج، في ظل غياب المخضرم الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

ويغيب النجم المصري أحمد حجازي مدافع العميد عن اللقاء؛ بسبب الإصابة بإلتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى خلال المباراة التي شارك بها مع فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها النمور بنتيجة 2-1.

يحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: سعد الموسى - حسن كادش - فواز الصقور - مهند الشنقيطي

خط الوسط: عوض الناشري - نجولو كانتي - صالح العمري

وفي الهجوم: رومارينيو - مروان الصحفي - فليبي جوتا.