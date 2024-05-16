اقرأ غدا في "البوابة".. العدوان على غزة يهيمن على القمة العربية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 17 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العدوان على غزة يهيمن على القمة العربية

السيسي: موقف مصر ثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين

العاهل الأردني يطالب بحشد الجهود لعدم الفصل بين الضفة الغربية والقطاع

ولي العهد السعودي يدعو لوقف أي أنشطة تؤثر على الملاحة البحرية

الملك حمد بن عيسى: القمة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد

انقلاب في المعسكر الصهيوني.. جالانت يتحدى نتنياهو بشأن حكم إسرائيل غزة.. وبن جفير يطالب بإقالة وزير الدفاع

الشرطة الأمريكية تطرد مناصرين للفلسطينيين اعتصموا في جامعة كاليفورنيا