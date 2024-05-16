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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي
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قال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه أنهى الشوط الأول من نهائي كأس الكونفدرالية في المغرب، وسيخوض الشوط الثاني في القاهرة، موضحا أن الجمهور سيكون داعماً للفريق في لقاء الأحد المقبل أمام نهضة بركان المغربي.
وأضاف اللاعب في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" : نتطلع لتحقيق الفوز وحصد اللقب وإسعاد جماهير نادي الزمالك".
وتابع :" الزمالك لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول خلال لقاء الذهاب، والفريق استقبل هدفين في أول 20 دقيقة، واستطاع الفريق أن يتماسك بعدها ويسجل هدف في الشوط الثاني  وهذا يحسب لشخصية لاعبي الفريق".
وأضاف أحمد حمدي قائلا:" سنبذل أقصى جهد كي لا نخذل الجماهير التي ستحضر اللقاء لمساندة الفريق، ونركز من أجل تحقيق الفوز، ودرسنا المنافس جيداً من أجل تحقيق الهدف والتتويج باللقب".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلاً : أتمنى أن تكون بطولة الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك في مسيرتي مع النادي".

أحمد حمدى الزمالك الكونفدرالية نهضة بركان