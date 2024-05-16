محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم الخميس، نظيره اتحاد جدة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد شريف تشكيل الخليج أمام الاتحاد، ويتواجد على رأس هجوم فريقه رفقة خالد ناري وفابيو مارتينيز.

وسجل شريف هدفًا في المباراة الماضية في الدوري السعودي، التي خسرها فريقه من الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وأحرز محمد شريف 5 أهداف في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري 2023-2024، كما صنع هدفًا آخرًا.

يحتل فريق الخليج، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 36 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في المرتبة الخامسة وفي رصيده 50 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - وو يونج - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: حمزي - هوساوي - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.