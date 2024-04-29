وزير الخارجية الأسبق يكشف مفاجأة حول استمرار الحرب في غزة.. فيديو

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر أصبحت المحطة المركزية في هذا الإقليم، خاصة بعد التقدم التنموي المتسارع في المشروعات القومية، معلقا: هناك تكثيف للعمل الدبلوماسي بين الدول كافة دون استثناء، والرئيس السيسي أكد على ذلك خلال خطاب التنصيب.

وحول زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمصر، أوضح السفير محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيارة لتوطيد العلاقات بين مصر والكويت في كافة المجالات.

وبشأن ملف غزة وتبادل الأسرى، استكمل السفير محمد العرابي قائلا: هناك جهودا كبيرة وغير طبيعية من قبل مصر في هذا الشأن، والطرفان لا يزالون في مرحلة البحث عن نص يرضي الجمهور بكلا الطرفين، والأمر ليس بالسهولة التي نتخيلها.

وأكمل السفير محمد العرابي قائلا: النصر والهزيمة لن يتم الحديث عنهما في هذا الملف لكلا الطرفان، والتوازن في نقاط الضعف يمكن أن تحدث تغيرات، وأتمنى نجاح المفاوضات وحدوث انفراجة في هذا الملف، وبناء غزة ملف يحتاج مبالغ طائلة، مختتما: هناك بعض القوى الإقليمية مستفيدة أن يستمر وضع غزة كما هو دون حلول.



