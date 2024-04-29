رسميا.. المقاولون يطلب إعادة مباراة سموحة ويستشهد بالقانون وركلة جزاء معلول أمام الزمالك

أرسل نادي المقاولون العرب خطابا رسميا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات للاحتجاج على طاقم تحكيم مباراة المقاولون وسموحة في الجولة 20 للدوري المصري الممتاز والتي كان يديرها الحكم وائل فرحان وطالب نادي المقاولون العرب بإعادة المباراة لمخالفة القانون في تنفيذ ركلة جزاء الفريق في الدقائق الأخيرة.

واستشهد نادي المقاولون العرب في خطابه بنصوص القانون التي تؤكد إعادة ركلة الجزاء حال مخالفة لاعب من الفريق ودخوله منطقة الجزاء كما استشهد بركلة جزاء مشابهة تماما تم احتسابها للنادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك موسم 2022-2023 وتم إعادتها بسبب دخول محمد شريف منطقة الجزاء قبل تسديد الركلة وتسجيله هدف من متابعة لتصدي محمد أبو جبل لتسديدة علي معلول ليعود حكام الفار ويطلبوا إعادة الضرب وليس إلغاء هدف محمد شريف وهو حالة متطابقة مع حالة مباراة المقاولون العرب وسموحة .

وقال النادي في خطابه إنه طالب الأسبوع الماضي بتيين حكام دوليين لمبارايت الفريق نظرا لحساسية وأهمية مبارياته ولكن تجاهل الاتحاد طلبه .

وقال الخطاب.. إن حكم مباراة المقاولون العرب وسموحة ارتكب مخالفة في القانون بالاشتراك مع طاقم حكام غرفة الفار فإن نادي المقاولون العرب يوضح التالي..

1- الحكم وائل فرحان ارتكب مخالفة في القانون بشكل لا يحتمل التأويل أو الاحتمالات بعدم احتسابه هدف تعادل المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع واحتساب ضربة حرة غير مباشرة على خلاف ما ينص عليه القانون فالكرة كانت ضربة جزاء لصالح المقاولون سددها اللاعب جوزيف أوشايا وتصدى لها الحارس الهاني سليمان ليتابعها مهاجمنا محمد سالم في المرمى وفي هذه الحالة إما أن يتم احتساب الهدف أو إعادة ضربة الجزاء إذا ما تم التأكد من دخول مهاجمنا منطقة الجزاء قبل تسديد الضربة خاصة أن لاعبان من سموحة اخترقا أيضا منطقة الجزاء وقوسها.

2- لم تشهد كرة القدم أو مبارياتها في مصر أو العالم قرار مشابه لما حدث والوقائع المشابهة تؤكد قرار من اثنين وفقا للقانون وهما إما احتساب الهدف أو إعادة ضربة الجزاء بعد إحراز هدف خاصة أن لاعبان من سموحة دخلا منطقة و قوس منطقة الجزاء قبل التسديد أيضا.

وبناء عليه يطالب نادي المقاولون العرب بالآتي..

1- إعادة المباراة حيث ينص القانون على أنه لا تعاد المباريات إلا بارتكاب مخالفة في تنفيذ القانون وهنا تم ارتكاب مخالفة واضحة للقانون وتنفيذه وتم إلغاء الهدف بدلا من إعادة ضربة الجزاء بعد دخول الكرة للمرمى.

2- فتح تحقيق يتم إعلان نتائجه فيما حدث بين الحكم وغرفة الفار في الكرة محل الواقعة.

3- تنفيذ الطلب السابق بتعيين حكام دوليين للساحة والفار لمباريات المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

ولتوضيح الحالة محل الاعتراض فإنه وفقًا للقانون لا يتم إلغاء ركلة جزاء إلا في الحالات التالية:

- يتم إلغاء ركلة الجزاء واحتساب ركلة حرة غير مباشرة في الحالات التالية:

- إكمال اللاعب المسدد لركلة الجزاء للكرة في المرمى بعد أن تصطدم الكرة بالقائمين أو العارضة دون أن تلمس حارس المرمى

- أن تصطدم ركلة الجزاء بكلتا قدمي اللاعب أثناء تسديد ركلة الجزاء ثم تسكن الشباك

- أن يقوم اللاعب الذي يدخل منطقة الجزاء بشكل غير قانوني أثناء التسديد بلمس الكرة دون أن تدخل الكرة الشباك بعد إهدارها سواء بتصدي من الحارس أو أن تصطدم الكرة بالعارضة والقائمين

- يتم إعادة ركلة الجزاء في الحالات الآتية:

- دخول لاعبي الفريق المنفذ لركلة الجزاء منطقة الجزاء وتسجيل الكرة في الشباك (لا تعاد حال إهدار الكرة)

- دخول لاعبي الفريق المحتسب ضده ركلة الجزاء وإهدار الكرة بشرط ألا تكون الكرة قد تم إهدارها خارج المرمى

- تقدم حارس المرمى بكلتا قدميه أثناء تسديد ركلة الجزاء وتصديه لها (حال إهدار الركلة خارج المرمى من دون تصدي الحارس المتقدم لا تُعاد)

واستشهد نادي المقاولون العرب بعدد من الحالات المشابهة للحالة محل الواقعة في الدوري المصري وبحكام مصريين وفي دوريات خارجية:

- مباراة الأهلي والزمالك في الدور المصري موسم 2022-2023 في المباراة التي انتهت بانتصار الأهلي بنتيجة 5-3

في كرة الهدف الخامس سدد علي معلول ركلة الجزاء وتصدى لها محمد أبوجبل ثم أكملها محمد شريف الذي دخل المنطقة بشكل غير قانوني قبل التسديد فقام الحكم محمد عادل بعد العودة إلى تقنية الفار بإعادة ركلة الجزاء التي سجلها بعد ذلك علي معلول ولم يقم بإلغاء الهدف واحتساب ضربة حرة غير مباشرة.

- في مباراة الزمالك وغزل المحلة في افتتاح دوري موسم 2004-2005، والتي انتصر فيها الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حصل الزمالك على ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد كمال ريشة وتم التصدي لركلة الجزاء أولا وأكملها أحد لاعبي الزمالك الذين دخلوا المنطقة بشكل غير قانوني فتم إعادة ركلة الجزاء.

الزمالك حصل وقتها على ركلة جزاء ضد غزل المحلة احتسبها الحكم محمد كمال ريشة ثم سددها لاعب الزمالك وتصدى لها الحارس وأكملها لاعب دخل المنطقة.

- عالميًا في إحدى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في إحدى السنوات الماضية ضد ريال مايوركا قام سيرجيو راموس بتمرير ركلة الجزاء دون أن يسددها مباشرة لزميله كريم بنزيما الذي دخل المنطقة قبل التمرير بشكل غير قانوني فتم إعادة ركلة الجزاء.