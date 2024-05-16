البيت الأبيض يؤكد أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع الأطراف المعنية؛ من أجل إدخال المساعدات.

و أشارت المتحدثة - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على إخراج مجموعة من الأطباء الأمريكيين من غزة، موضحة أن بلادها تتواصل بشكل مباشر مع إسرائيل في هذه المسألة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإدارة الأمريكية على علم بأن هناك أطباء أمريكيين غير قادرين على مغادرة غزة، بعد أن قالت منظمة "إنترسبت الإخبارية الأمريكية" إن أكثر من 20 طبيبا وعاملا أمريكيا في المجال الطبي تقطعت بهم السبل في غزة.

