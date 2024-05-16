"أطلقوا النار في الهواء".. ضبط 3 أشخاص بعد مشاجرة وسقوط مصاب بمدينة بدر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص بعد مشاجرة تم خلالها إطلاق نار وطعن شخص بسلاح أبيض بمدينة بدر .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصاب بأحد شوارع مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود مصاب بطعنة فى اليد ، وبعمل التحريات تبين على وجود خلافات سابقة بين طرف أول عامل وطرف ثان شخصان مقيمان بمحافظة بنى سويف، وأن تلك الخلافات تعود لعامين سابقين قام خلالها الطرف الأول بالهروب لمدينة بدر، وعندما علم الطرف الثانى بمكان وجوده توجهوا له وبحوزتهم سلاح نارى وقام أحدهما بأطلاق طلقتين فى الهواء وقام الآخر بطعنة .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.