جلسة صلح في المنيب بمحافظة الجيزة تنهي خلافا بين عائلتين

شهدت منطقة المنيب التابعة لحي جنوب الجيزة جلسة صلح بين عائلتين نشب بينهما خلافا بسبب مشاجرة بين أبنائهم.

وأقر العائلتين بالصلح النهائي، بعدما تم التوفيق بينهما وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، وسط أجواء من الإخوة والتآلف.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى مشاجرة بين الطالب عبد الرحمن أحمد فؤاد، في الفرقة الأولى بأحد المعاهد الخاصة في محافظة الجيزة، والطالب أحمد سيد طالب بالفرقة الثالثة في نفس المعهد، وتم الصلح بين الجانبين.

وعقدت جلسة الصلح بمنطقة المنيب التابعة لحي جنوب الجيزة، بحضور عدد كبير من المشايخ ورجال الدين والشخصيات العامة أبرزهم الفنان القدير أحمد ماهر الذي حرص على المشاركة في الجلسة.