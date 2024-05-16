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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. برشلونة في ضيافة ألميريا وإنبى يستضيف فيوتشر

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء الخميس 16 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية فى خدمة "تشاهدون اليوم".

*الدورى الإسبانى:
08:30 لاس بالماس × ريال بيتيس
10:30 ألميريا × برشلونة 
10:00 ريال سوسييداد × فالنسيا

*الدورى السعودى "روشن":
06:00 الطائي × الفتح
09:00 الخليج × الاتحاد
09:00 الوحدة × الرائد

*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 البنك الأهلي × المصري البورسعيدي
07:00 إنبي × مودرن فيوتشر

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