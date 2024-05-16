تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء الخميس 16 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية فى خدمة "تشاهدون اليوم".
*الدورى الإسبانى:
08:30 لاس بالماس × ريال بيتيس
10:30 ألميريا × برشلونة
10:00 ريال سوسييداد × فالنسيا
*الدورى السعودى "روشن":
06:00 الطائي × الفتح
09:00 الخليج × الاتحاد
09:00 الوحدة × الرائد
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 البنك الأهلي × المصري البورسعيدي
07:00 إنبي × مودرن فيوتشر
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. برشلونة في ضيافة ألميريا وإنبى يستضيف فيوتشر
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء الخميس 16 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية فى خدمة "تشاهدون اليوم".
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء الخميس 16 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية فى خدمة "تشاهدون اليوم".