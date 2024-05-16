كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار إلى كينيا لمواجهة آثار الفيضانات

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار إلى كينيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الوسطى في كينيا وأودت بحياة أكثر من 200 شخص.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تأمل في أن يساعد هذا الدعم في جهود التعافي ويتمكن السكان في المناطق المتضررة من العودة إلى حياتهم اليومية بسرعة.

وضربت أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة المنطقة الوسطى من كينيا منذ مارس مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالي 170 آخرين.

