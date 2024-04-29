"بيطري المنيا": ضبط نصف طن لحوم غير صالحة خلال إبريل

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر ابريل الجاري، حيث أسفرت الحملات عن تحرير53 محضرًا مخالفًا، وضبط ( ٥٤٠٥ كجم ) لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط (٢٢١.٥٥٠ كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم استقبال وذبح 7660 رأس ماشية بالمجازر، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.