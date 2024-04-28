الدورى الإنجليزى.. بورنموث يهاجم برايتون بسولانكي

أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، وذلك بعد قليل على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:

حراسة المرمى: مارك ترافيرس.

خط الدفاع: أدم سميث، ليويد كيلي، ماركوس سينيسي، دانغو واتارا.

خط الوسط: لويس كوك، أليكس سكوت، جاستن كلويفرت، إنيس أونال، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـ 11 برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة.