عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو مسؤولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم وسط احتدام الاحتجاجات

دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريك سكوت اليوم الأحد مسؤولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم؛ وسط احتجاجات تكتسب زخمًا في حرم الجامعات الامريكية في جميع أنحاء البلاد.

وقال سكوت، في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني،: "إذا كنت متبرعًا لجامعة كولومبيا توقف، وإذا كنت عضوًا في مجلس الإدارة الجامعة ولا تريد محاسبة إدارتك، فيجب عليك الاستقالة".

وكان مجموعة من الطلاب بجامعة كولومبيا الأمريكية قد نظمت في 17 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. مطالبين إدارة الجامعة الأمريكية بمنع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق قولها:"إن الطلاب يعلمون جيدا أن انتهاك قواعدنا سيكون له تبعاته"..مشيرة إلى أن مينوش اتخذت قرارا في اليوم التالي أشعل الاحتجاجات في عدة كليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أن قالت إن الطلاب اعتدوا على الممتلكات ورفضوا المغادرة وخلقوا "بيئة مخيفة" للعديد من زملائهم.

ورفض الطلاب إنهاء الاحتجاج وهو ما دفع مينوش لاستدعاء شرطة مدينة نيويورك للتدخل وإنهاء الاعتصام ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 طالب في أضخم الاعتقالات الجماعية في تاريخ الجامعة الأمريكية..حسبما ذكرت (ذا هيل).

ولفتت الصحيفة إلى أن موجة الاحتجاجات الراهنة تضع مزيدا من الضغوط السياسية على كاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليهم بدعم إسرائيل بشكل كبير بهدف كسب التأييد لحملته للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المنتظرة نهاية العام الجاري.