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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أطباء مستشفى كفر سعد بدمياط ينجحون في إنقاذ حياة شاب تلقى طعنة قاتلة

اطباء دمياط
اطباء دمياط
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نجح أطباء وجراحي مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط فى انقاذ شاب بطعنة نافذة في القلب والصدر بعد منتصف الليل بناءا علي توجيهات  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزى .

استقبلت مستشفي كفر سعد المركزي امس حالة طوارئ لشاب يبلغ من العمر ١٩ عام فى تمام الساعة ١ صباحا ، بطعنة نافذة في الصدر والقلب.
تم تجهيز الحالة فورا للدخول للعمليات وتم عمل العملية بنجاح بتضافر جهود فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى .

بعد خروج الحالة من العمليات تم وضعها تحت المتابعة بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى وتلقيه العلاج وحالة المريض مستقرة و جارى متابعته بالمستشفى .

وبهذا الصدد تقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لفريق المستشفي القائم على الحالة .

الدكتورة منال عوض الرعاية المركزة السيد عبد الجواد القافلة الطبية انقاذ حياة