ننشر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الأجواء المحلية في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة امس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في “الكلاسيكو” الثاني لكرة القدم المصرية ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز حيث يسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات محليا بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك في أخر مواجهة خاضها بالدوري الممتاز.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة ولكنه يمتلك 7 مباريات مؤجلة، بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر.