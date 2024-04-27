الأمن يكشف حقيقة كشف أثري بمنزل في الجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية متضمناً مداخلة هاتفية من (أحد الأشخاص) إدعى خلالها بوجود إكتشاف أثرى بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.

أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة).. وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لرغبته فى إبتزاز (أحد الأشخاص " سبق ضبطه فى قضية تنقيب عن الآثار") للحصول منه على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.