ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة كشف أثري بمنزل في الجيزة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية متضمناً مداخلة هاتفية من (أحد الأشخاص) إدعى خلالها بوجود إكتشاف أثرى بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.
 أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة).. وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لرغبته فى إبتزاز (أحد الأشخاص " سبق ضبطه فى قضية تنقيب عن الآثار") للحصول منه على مبالغ مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اكتشاف اثري المنازل نزلة السمان بالجيزة