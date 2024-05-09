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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التفاصيل الكاملة لواقعة تشويه وجه طالبة داخل مدرسة بالعمرانية

الضحية
الضحية
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أثارت واقعة تشويه وجه طالبة في الصف السادس الابتدائي بمياه مغلية داخل مدرسة خاصة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة حالة من الاستياء بيت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الواقعة عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بكافة منصاتها.

البداية كانت خلال تواجد الطالبة "كارولين م" الطالبة بالصف السادس الابتدائي بفناء المدرسة وتفاجئت أثناء وقوفها بسكب مياه مغلية عليها من أعلى وسط صراخها تجمع المسئولين، وتم نقل الطالبة تعاني من حروق من الدرجة الثانية بمنطقة الوجه والذراع.

توجهت والدة الطفلة إلى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وقامت بتحرير محضر يحمل رقم 3038 لسنة 2024 إداري قسم العمرانية، تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت أن موظفة قامت بسكب الماء المغلي من الطابق الأول دون النظر إلى الفناء بدون عمد إيذاء الطفلة.

وتناقش الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الموظفة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومن جانبها فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا عاجلا في الواقعة وجاري الوقوف على ملابساتها كاملة.

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