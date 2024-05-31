تدريب العاملين بالرعاية الأساسية في مطروح على أعمال المبادرات الرئاسية

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات الدورات التدريبية التى أقيمت بالتعاون مع مكتب الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة وقطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والتى انعقدت بقاعات مكتبه مصر العامة بمطروح وقاعة صحة المرأة بمستشفي مطروح العام.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الطبى من العاملين بالمنشآت الصحية على أعمال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكيل صحة مطروح: تدريب الفرق الطبية على المبادرات الرئاسية للصحة العامة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه تم تنفيذ عدد 7 دورات تدريبية بمحافظة مطروح؛ ضمن البرنامج المتقدم لتدريب الفرق الطبية على مبادرات الصحة العامة بجميع وحدات الرعاية الأساسية خلال شهر مايو الجارى.

وكيل صحة مطروح: تدريب 110 من جميع فئات الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم تدريب عدد 110 متدربا، مشيرا إلى أن التدريب استهدف جميع فئات الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية من أطباء بشريين وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، وقام بالتدريب مدربين متخصصين من وزارة الصحة والسكان.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الدورات التدريبية تضمنت التدريب على أعمال مبادرات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصحة العامة كمبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة الأم والجنين والكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وكيل صحة مطروح يوجه الشكر لمساعد الوزير لشئون المشروعات ومبادرات الصحه العامة

ووجه الدكتور مبروك سالم الشكر إلى الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشئون المشروعات ومبادرات الصحه العامة، والى الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والمدربين المتدربين؛ تقديرا لمجهوداتهم وتعاونهم لانجاح البرنامج التدريبي.

وكذلك الشكر والتقدير لأسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، على حسن التعاون والتنسيق المتميز والاستضافة اللائقة بضيوف مطروح.

7 دورات تدريبية للعاملين بوحدات الرعاية الأساسية على أعمال المبادرات الرئاسية

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