هل يعود اسم تويتر؟.. 86.4% من متابعي ماسك يفضلون عودته مجدداً

اقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إعادة تسمية المنصة إلى تويتر مجددًا بعد أن تم تغيير اسمها منذ بضعة أشهر عقب إتمام صفقة الشراء، وطرح ماسك سؤالًا على متابعيه عبر منشور على منصة إكس، قائلاً: "هل يجب علينا تغيير الاسم 𝕏 مرة أخرى إلى تويتر؟، نعم أم لا؟"، كما دعا ماسك متابعيه إلى الصراحة في الرد على سؤاله.

جاءت النتائج لتظهر تأييد 86.4% من المتفاعلين لإعادة اسم تويتر، بينما فضّل 13.6% منهم الإبقاء على الاسم الجديد.

وإيلون ماسك هو رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم صنف كأغنى رجل في العالم وأول شخص تتخطى ثروته 300 مليار دولار في التاريخ.