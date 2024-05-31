نهائي دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يتنافسان على اللقب والأموال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد انطلاق المواجهة المنتظرة بين فريقي ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء غدًا السبت الأول من يونيو 2024.

صراع على اللقب

يسعى كل فريق لتحقيق الفوز على نظيره في هذه المباراة المصيرية من أجل حصد اللقب القاري الثمين، حيث يتطلع ريال مدريد للتتويج بلقبه الخامس عشر في تاريخ البطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا باللقب.

بينما يطمح بوروسيا دورتموند لمعانقة المجد الأوروبي، وتحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة عام 1997.

جوائز مالية ضخمة

وتتعدد مكاسب الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ لم تكن حصد كأس ذات الأذنين الجائزة الوحيدة التي يتنافس عليها الفريقان، بل ستمنح أيضًا جوائز مالية ضخمة للفائز والوصيف.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، سيحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا على مبلغ 20 مليون يورو، بينما سيحصل الوصيف على 15.5 مليون يورو.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

مكاسب إضافية لنادي ريال مدريد

وإلى جانب هذه الجائزة المالية، يتوقع أن يحصل ريال مدريد على مبالغ إضافية تقدر بـ50 مليون يورو، وذلك من خلال توزيع ما يعرف بـ"مجمع السوق"، وذلك في حال تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2024.

وبالتالي، فإن ريال مدريد إذا حصد لقبه الخامس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، سيحصل على جوائز مالية تصل إلى 84.5 مليون يورو، ما سيعزز قدرته على ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

يحظى نهائي دوري أبطال أوروبا باهتمام ومتابعة من جانب كبير من عشاق كرة القدم حول العالم، لذا يبحث العديد عن موعد المباراة، التي تجمع ريال مدريد بنظيره بوروسيا دورتموند.

مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، غدًا السبت، موعدًا لمباراة بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، لذا تنقل قناتي beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2 مباراة النهائي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.